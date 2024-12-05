Suriye’de yaşanan son gelişmelerle muhaliflerin Halep’e yerleşmesinin ardından Türkiye’deki Suriyeliler özlem duydukları memleketlerine dönmeye başladı. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler, Türkiye’ye teşekkür ederek ve el sallayarak dönüş yaptı.

Suriye’de yaşanan son gelişmeler sınır hattındaki hareketliliği arttırdı. Özellikle muhaliflerin Halep’i rejim güçlerinden ele geçirmesi ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Türkiye’de yaşayan Suriyelileri de memlekete dönüş heyecanı sardı. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapıyor. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler, Türkiye’ye teşekkür ederek ve el sallayarak Halep’e doğru hareket ediyor.

Suriyeli 2 kardeşin ailesi ve memleketi Halep’e kavuşma heyecanı

Yaşanan savaşın ardından Türkiye’ye gelen ve yıllardır Gaziantep’te yaşayan Zekeriya Muhammed El Hakim, "Ben yıllardır Gaziantep’te inşaat işlerinde çalışıyorum. Türkiye iyi ve çok güzel ama artık Halep daha huzurlu. Orada ailemiz var, işimiz var, evimiz var. Esad orayı terk etti, şimdi orada muhalifler var. O yüzden biz de Halep’e dönüyoruz. Çok şükür" derken kardeşi Mecit Muhammed El Hakim ise "Halep bizim memleketimiz, oraya gidiyoruz. Savaş bitti, Esad kaçtı, muhalifler Halep’te. Ailemiz orada, annem orada, çocuklarım orada, her şeyimiz orada. Gaziantep’te inşaatta sıva işi yapıyordum ama savaş bittiği için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada 11 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık, Türkiye’ye bizi iyi ağırladığı için çok çok teşekkür ediyorum"

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını söyleyen ve son gelişmelerin ardından memleketleri Halep’e dönmeye karar verdiklerini belirten Hüseyin Abdo da, "Yaklaşık 11 yıldır Türkiye’deyiz. Suriye’deki savaş ortamı ve güvensizlik nedeniyle Türkiye’ye gelmiştik. Burada 11 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Günlerimiz iyi veya kötü geçti ama Türkiye’den çok memnun kaldık. Halep Esad’ın elinden alındı, orası yavaş yavaş düzeliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ablam eşinin yanına dönüyor. Ben de yakın zamanda döneceğim. Akrabalarımızdan 4 aile döndü Suriye’ye. Türkiye’ye bizi iyi ağırladığı için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.