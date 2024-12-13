Suriyeliler, cuma namazının ardından başkent Şam’ın simgesi Emevi Meydanı’na akın ederken, meydan hıncahınç doldu.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam’da bugün yeni dönemin ilk cuma namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namazın ardından halk, soluğu kentin simge noktası Emevi meydanında aldı. Her yaştan binlerce insanın doldurduğu meydanda adım atacak yer kalmadı. Ellerinde üç yıldızlı yeni Suriye bayrağıyla sevinç gösterileri yapan halk, Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Yapılan kutlamalar havadan da görüntülendi.