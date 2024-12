Suriye’den Eskişehir’e gelen ve yüksek lisans eğitimi alan Sultan Alouso, Esad rejiminin devrilişini tebrik ettiğini ve artık ülkelerine dönme isteklerinin hayal olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’deki muhalifler başkent Şam’da kontrolü ele geçirdi. Mevcut rejimin çökmesinin ardından Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçtığı ortaya çıkarken, Türkiye’deki Suriyeli vatandaşlar da büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 10 yıl önce Eskişehir’e gelen ve şu anda yüksek lisans eğitimi alan Suriye vatandaşı Sultan Alouso ise ülkesinden ayrıldığından beri tek hayalinin geri dönmek olduğunu söyledi. Vatanına kavuşma hayaliyle her şeyin üstesinden geldiğini ifade eden Alouso, sonunda adaletin yerini bulduğunu ve her şeyin yoluna girmeye başladığını ifade etti.

"Ülkemize dönme isteği artık hayal değil"

Suriye’den uzakta kaldığı için üzüldüğünü ve mutluluğu oradakilerle birlikte yaşayamadığını söyleyen Alouso, "Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’deyim. Şu an sınıf öğretmenliğinde yüksek lisans yapıyorum. Eskişehir’den önce Malatya’da sınıf öğretmenliği lisans eğitimi aldım. Türkiye’ye geldiğimizden beri ülkemize gitmeyi hayal ediyoruz. Ülkemize geri dönme hayaliyle her şeyin üstesinden geldik. Bizim hayalimiz, bir an önce ülkemize geri dönmek. Bu artık mümkün görünüyor. Ailem şu an Malatya’da ama Halep’te yakın akrabalarım var. Akrabalarım orada oldukları, bu mutluluğu ve heyecanı yaşadıkları için çok şanslılar. Ben uzakta kaldığım ve onlarla olamadığım için çok üzülüyorum. Onlarla konuştuğum zaman, her şeyin yoluna girmeye başladığını ve mutlu olduklarını söylüyorlar. Biz kazandığımız için orada olanları tebrik ediyorum. Sonunda hak yolunu buldu diyorum. Çok şükür, hamdolsun ki her şey yoluna girmeye başlıyor. İnşallah her şey eskisinden daha güzel olacak" dedi.