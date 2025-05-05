Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali (EBKFF) gerçekleştirilen görkemli ödül töreni ile sona erdi.

Genç sinema sanatçılarını desteklemek ve bağımsız kısa film üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali, 4 gün boyunca kentin kültür-sanat takvimine yeni bir soluk getirdi. Festival, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi. Gecede, ‘Emek Ödülleri’nin sahipleri Rüçhan Çalışkur, Ayten Uncuoğlu ve Metin Akpınar’ın oldu. Dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. En iyi 3’üncü film, yönetmenliğini Onur Güler’in yaptığı ‘Hangi Gece Büyüdüysem’, en iyi 2’nci film yönetmenliğini Deniz Büyükkırlı’nın yaptığı ‘Tavuk Suyuna Çorba’, en iyi 1’inci film ise yönetmenliğini Yakup Tekintangaç’ın yaptığı ‘Mori’ seçildi.

"Seneye bu festival hem kısa film festivali ve uzun metraj film festivali olacak"

Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali’nin kapanış konuşmasını Eskişehir Sinema Derneği Başkanı Turgay Aksoy yaptı. Yoğun emek gerektiren bir festivalin sonuna geldiklerini ifade eden Aksoy, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu festivali yapmaya yaklaşık 4 ay önce 5 arkadaşıyla birlikte karar verdiklerini anlatan Aksoy, arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu organizasyonu yapabileceğimize inandık. Hep birlikte altından kalktığımıza da inanıyorum. İlk önce, ‘Uzun metraj yarışmalı bir film festivali yapabilir miyiz?’ diye düşünmüştük. İlk önce kısa metraj bir festival yapmaya karar verdik. Bunun üstesinden gelirsek, seneye uzun metraj film festivali yaparız diye düşündük. Biz kendi adımıza karar verdik, seneye bu festival hem kısa film festivali ve uzun metraj film festivali olacak. Bunu sağlayan en önemli etkenler de 3 belediyemiz. O kadar büyük destekleri oldu ki bize... Özellikle paydaşımız Odunpazarı Belediyesi, destekçilerimiz Eskişehir Büyükşehir ve Tepebaşı Belediyeleri büyük desteklerde bulundular. Bize destekte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 3 belediyeyi bir araya getirmek bizim için önemli. Gelecekte yapacağımız organizasyonlarda bu birlikteliğe ihtiyaç duyacağız" dedi

"Eskişehir halkı emeğin karşılıksız kalmadığını bir kez daha gösterdi"

Jüri üyeleri adına konuşan Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Abdül Süsler, Jüri Başkanı Özcan Alper’in bir film gösterimi olduğu için gecede bulanamadığını açıkladı. Süsler, yapmış olduğu konuşmada, "Dünyanın savaşlar, ekonomik krizler ve felaketlerle yıkıldığı bu günlerde ülkemizin bir kısa film festivalini daha kazanmış olması ve gençlere, sinemacılara, oyunculara, senaristlere yeni bir alan oluşturulduğu için Eskişehir Sinema Derneği’ne teşekkür ediyoruz. Odunpazarı Belediyesi başta olmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi’ne, kıymetli başkanlara ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Festivalde bulunabilen jüri üyeleri olarak biz, 4 gündür buradayız. Eskişehir, kendisine verilen her türlü sanat üretimini müthiş bir taleple karşıladığını bir kez daha gösterdi. Açılış gününden beri, film gösterimlerinde, yönetmen ve oyuncu söyleşilerinde, hocaların yaptıkları söyleşilerde salonlar doluydu. Eskişehir halkı emeğin karşılıksız kalmadığını bir kez daha gösterdi. Çok büyük bir emek var. Ön jüri 300’e yakın film seyretti. Bu filmleri yaklaşık 20’ye düşürdü. Bizler de dilimiz döndüğü ve bilgimiz doğrultusunda onların arasından belli bir takım ödülleri jürinin oy birliği ve oy çokluğu ile kendilerine bugün takdim edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir kültür ve sanatın şehri"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un Eskişehirspor maçı için Mersin’de bulunduğundan dolayı geceye katılmadığını belirten Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, tüm katılımcılara Başkan Kurt’un selamlarını iletti. Bağımsız Kısa Film Festivali’nin önemli bir etkinlik olduğunu kaydeden Genç, şunları söyledi:

"Zaten Eskişehir kültür ve sanatın şehri. Üç belediyemizin de ortak çalışmalarıyla birçok etkinlik düzenlenmekte. Bugün de 4 gün süren kısa film festivalinin kapanışı ile sizlerle bir aradayız. Bağımsız Kısa Film Festivalinde birçok yarışmacı jürinin katılımıyla bugün ödüllerini alacak. Bağımsızlık özellikle fikir mücadelesi, demokrasi şuanda en çok ihtiyaç duyduğumuz bir durum. Birçok hukuksuzluk ile karşı karşıyayız, her mecrada düşüncelerin özgürce açıklanması gerektiğini savunuyoruz. Bu Bağımsız Filim Festivali de buraya katılan eserlerin yönetmeleri, oyuncuları ile birlikte fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir alan. Biz belediye olarak bu tür kültür ve sanat faaliyetlerine sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz."

Emek ödülleri Çalışkur, Uncuoğlu ve Akpınar’ın oldu

Gecede konuşma yapan bir diğer isim de Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın oldu. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak, ‘Emek Ödülleri’ açıklandı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Eskişehir Bağımsız Sinema Festivali’nin ‘Emek Ödülleri’, oyuncu Rüçhan Çalışkur, Ayten Uncuoğlu ve Metin Akpınar’ın oldu. Uncuoğlu ve Akpınar geceye gönderdikleri video ile katılırken, Çalışkur’a ödülü Jüri üyelerinden Süleyman Karaahmet tarafından takdim edildi.

"Bu ödülü hak, hukuk ve adalet için alıyorum"

Yoğun bir alkış ile ödülünü alan Çalışkur, "Çok kötü ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Sözün bittiği noktadayım. Tiyatro, sinema ve dizi çevresinde 48 yıl geçirdim. Festival komitesine teşekkürlerimi iletiyorum, çünkü öyle bir dönemde şöyle bir umut olması benim için büyük bir onurdur. Bu ödülü bütün gençlerimiz için, ileriye dönük iş yapan bütün gençlerimiz, şuanda mücadele veren bütün geçlerimiz için, yurdumuz için; hak, hukuk ve adalet için alıyorum" diye konuştu.

‘Mori’ en iyi film seçildi

Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali’nin Jüri Özel Ödülü, yönetmenliğini Ahmet Serhat Ak’ın yaptığı Kalem Filmi’nin oldu. Ak’a ödülünü jüri üyelerinden Mazlum Çimen takdim etti. Finale kalan 10 filmin arasından en iyi 3’üncü film, yönetmenliğini Onur Güler’in yaptığı ‘Hangi Gece Büyüdüysem’, en iyi 2’nci film ise Yönetmenliğini Deniz Büyükkırlı’nın yaptığı ‘Tavuk Suyuna Çorba’ seçildi. Festivalin en iyi filmi ise yönetmenliğini Yakup Tekintangaç’ın yaptığı ‘Mori’ Filmi oldu.

Senfoni Orkestrası kulakların pasını sildi

Ödül töreninde Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası sahne alarak, film müziklerinden oluşan özel bir konser gerçekleştirdi. İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Geceye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamazken, Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, festivalin jüri üyeleri Mazlum Çimen, Abdül Süsler, Ulaş Işıklar, Süleyman Karaahmet, oyuncu Rüçhan Çalışkur ile çok sayıda sinemasever katılım gösterdi.