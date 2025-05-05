Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Hicran Tümer’in ilk kişisel sergisi ‘Kınnapla Örülen Hikâyeler’ sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Hicran Tümer’in yıllara yayılan üretim pratiğinden süzülen eserlerinin, geleneksel bir malzeme olan kınnap ipini çağdaş sanatla buluşturan ‘Kınnapla Örülen Hikâyeler’ sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla sanatseverlerle buluştu. Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda açılan sergi, izleyicilerin beğenisini topladı.

"Doğal malzeme olan kınnapla tanıştık ve bu ürünler ortaya çıktı"

Sergi açılışında konuşan sanatçı Hicran Tümer, sanata küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu ifade ederek, "Venedik masklarına ilgi duyuyordum. Sanatla bu masklara nasıl bir yorum katabilirim diye düşünürken, doğal malzeme olan kınnapla tanıştık ve bu ürünler ortaya çıktı" dedi.

"Eskişehir turizm şehri olurken sanatın bu kadar sevileceğini düşünmemiştim"

Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise, sanatçı Tümer’i tebrik ederek, "Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesini kurarken, Eskişehir bir turizm şehri olurken bu kadar sanatın da sevileceğini ve sanatçıları teşvik edeceğini düşünmemiştim. Bu sebeple çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Sergi 16 Mayıs’a kadar devam edecek

Her biri emekle örülmüş maskeler arasında Medusa’dan Dionysos’a, Anadolu’nun efe figüründen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e kadar geniş bir sembolik yelpaze yer aldığı belirtildi. Yalnızca estetik değil, aynı zamanda tarih ve kültürle iç içe geçmiş bir anlatı sunan serginin 16 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyaret edilebileceği aktarıldı.