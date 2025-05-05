Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Karcan Kesici Takım A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Üretim ve Planlama Mühendisi İstihdam Programı ve Eğitimleri’ başladı.

Üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olan program, üretim ve planlama alanında uzman mühendislerin yetiştirilmesini ve sektöre kazandırılmasını hedefliyor. Talaşlı imalat ve malzeme konulu eğitimler, saha uygulamalarını içerecek şekilde hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir istihdama katkı sunulacak

ETTOM’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, programın ülkenin nitelikli mühendis ihtiyacına cevap vermeyi, iş gücü piyasasında donanımlı bireylerin istihdamını sağlamayı ve katılımcılara sektörün gerçek ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırmayı amaçladığı belirtildi. Açıklamada, eğitimler ile katılımcılara alanında uzman akademisyenlerden kapsamlı teknik eğitim alma, saha uygulamaları ve fabrika içi gözlemler yapma imkânlarının sunulduğu, katılım sertifikası verilecek programın sonunda başarılı katılımcılara istihdam fırsatının sunulacağı ifade edildi. Ayrıca, Karcan Kesici Takım A.Ş.’nin aktif katkısıyla sektöre doğrudan entegrasyon sağlayacak programın, hem nitelikli mühendis adaylarını sektöre hazırlayacağı hem de sürdürülebilir istihdama katkı sunacağı aktarıldı.