Anadolu Üniversitesinde Yunus Emre Haftası etkinlikleri "Bu Yolun Ötesi, Yunus’un Türkçesi" konferansı ile başladı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy’in konuşmacı olduğu konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Anadolu Üniversitesi Senato Üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi.

Rektör Adıgüzel: "Yunus’un dili Türkçeyi bütün dünyada daha fazla konuşulur hale getirmek istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yunus Emre Haftası’nın açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada bu haftanın yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi için de çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Yunus Emre’nin değerlerini yaşatmanın ve onun mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Rektör Adıgüzel, bu özel haftayı anlamlı bir etkinlikle başlattıklarını ifade etti. Rektör Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti:

"Haftanın ilk programını Yunus’un Türkçesi üzerine Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile başlatma çok anlamlı olacaktı. Yunus Emre, Anadolu kültürünün ve medeniyetinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Anadolu Üniversitesi olarak bizim Yunus Emre hakkında daha fazla konuşmaya, daha fazla konuşulur hale getirmeye; onu yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada kültürümüzün bir bayraktarı olarak daha çok tanıtmaya ihtiyacımız var.

Yunus Emre Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi olarak bugünden itibaren daha fazla iş birliği yaparak Yunus’u, Yunus’un felsefesini, Yunus’un dili Türkçeyi bütün dünyada daha fazla konuşulur, itibar edilir ve dinlenir hale getirmek için bugün önemli ve güçlü bir adım atmak istiyoruz. Yunus, ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım’ diyor. Tanışmak dil ile olan bir eylemdir ve insanlar olarak konuşarak anlaşırız. Bu dil sadece konuştuğumuz literal anlamdaki dil değil, aynı zamanda gönül dilidir. Yunus’un yaptığı da sadece dil bilgisi anlamında değil, gönül dilinde de konuşmayı bize tavsiye eder. Biz de elimizden geldiği kadar bu gönül dilini anlamayı ve anlatmayı hedefliyoruz."

Konuşmasının sonunda ise önemli bir müjdeyi paylaşan Rektör Adıgüzel, yükseköğretim kurumları açısından kritik bir adım atmak üzere olduklarını söyledi. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sundukları bir program önerisiyle, tüm dünyada uzaktan eğitim yöntemiyle akademik düzeyde Türkçe öğretiminin yapılabileceği bir sistem kurmayı planladıklarını açıkladı. Bu program hayata geçtiğinde, yurt dışındaki bireylerin kendi ülkelerinden akademik Türkçe eğitimi alabileceklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. Abdurrahman Aliy: "Yunus Emre, bir dil işçisi ve gönül mimarıdır"

"Yunus Emre’nin yaktığı gönül kandilinin ışığında ülkemizin dünya ile kurduğu derin ve anlamlı ilişkiyi konuşmak için bir araya geldik. Bu vesileyle Yunus Emre’yi hem anıyor hem de kültürümüze kattığı değerleri yeniden hatırlıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy: "Yunus Emre yalnızca bir şair değil; bir dil işçisi, bir gönül mimarıdır. 13. yüzyılda, halkın anlayabileceği sade ve arı bir dille ele aldığı şiirleriyle hem zamanına hem de çağların ötesine seslenmiştir. Bugün biz de Yunus’un izinden giderek Türkiye’yi sadece öğretmeyi değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel ve insani değerlerle birlikte dünyaya sunmayı amaçlıyoruz. Yunus Emre, Türkçenin özüdür; sevginin, hikmetin ve insanlık değerlerinin dilidir. Onun adı sadece bir şairi değil, Anadolu’nun irfanını, barışını ve gönül birliğini temsil etmektedir. Bu anlamlı miras doğrultusunda, Türkiye’nin kültürel diplomasisini yurt dışında yürüten başat kurumlardan biri olan Yunus Emre Enstitüsü’ne Yunus Emre adının verilmesi; dilimizin ve kültürümüzün evrensel mesajını tüm insanlığa ulaştırma iradesinin en güçlü ifadesidir." şeklinde konuştu.

"Yunusun çağrısını dört bir yana taşıyoruz"

Yunus Emre Enstitüsünün 2009 yılından bugüne çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Aliy konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek, kültürel etkileşimini artırmak; Türk dilini, tarihini, edebiyatını, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyor, onun çağrısını dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Dil, sadece kelimelerle örülmüş bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda toplumların ruhunu ve kimliğini yansıtan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran bir hazinedir. İnsanlık tarihinin en derin katmanlarında süzülerek, bireylerin ötesinde milletlerin varoluşunu biçimlendiren en güçlü unsurlardan biri haline gelir. Bir topluluğu millet yapan ortak değerlerin, inançların ve geleneklerin dokusunda dil, hem taşıyıcı hem de birleştirici bir güç olarak karşımıza çıkar."

"Bu Yolun Ötesi, Yunus’un Türkçesi" konferansı soru cevap kısmının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

Yunus Emre Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek

Yunus Emre Haftası kapsamında 6-16 Mayıs tarihleri arasında Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda "Yunus Emre Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Sergisi" sanatseverlerle buluşacak. Hafta kapsamında Tiyatro Anadolu tarafından hazırlanan "Aşk Neyledi" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek ve "İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre" başlıklı konser müzikseverlerle buluşacak. Yunus Emre Haftasının son etkinliği ise "Yunus Emre’yi Anlamak" adlı panel olacak. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi öğrencileri için kültürel etkinlik kapsamında değerlendirilecek. Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre’nin evrensel mesajlarını sanat ve ilim yoluyla yaşatmayı hedefliyor.