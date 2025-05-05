Eskişehir’de düzenlenen etkinlikte, 269 lise öğrencisine bilim, teknoloji ve girişimcilikle ilgili bilgi aktarıldı.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonuyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlendi. Toplam 269 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte bilim, teknoloji ve girişimcilik ilgili bilgilendirme yapıldı. Açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, GENÇ AR-GE çalışmalarının öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmadaki rolünü vurguladı.

Öğrenciler girişimcilik yolculukları için bilgilendirildi

Prof. Dr. Mehmet Başar, ‘Girişimci Gençlerle Gelecek’ başlıklı sunumuyla öğrencilere ilham verdi. Ebru Söğüt ve Şengül Şeber, patent, markalaşma ve STEM tabanlı proje geliştirme süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrencilerin inovasyon ve girişimcilik yolculuklarına güçlü bir başlangıç sundu.