Suriye’de Esad’ın fotoğrafları çöplere atıldı, sokaklara savrulan posterler halkın ayakları altında kaldı.

Suriye’de 13 yıllık iç savaş sonrası halk, Esad rejiminin izlerini silmeye çalışıyor. Yıllarca zulüm gören ve rejim esaretinde yaşayan Suriye halkı, şimdi Esad’ın posterlerini ayaklar altına alıyor. Başkent Şam’ın merkezinde Esad’ın fotoğrafları çöplere atılırken, posterler de yerlere savruldu. Yıllarca korku ve baskı altında yaşayan Suriyeliler, rejimin sembollerini tek tek ortadan kaldırıyor.