Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), çok renkli bir yeni yıl konseri ile sanatseverlerle buluşacak. Kuruluşunun 16’ncı yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası & Kerem Görsev Quartet Yeni Yıl Konseri’ne ev sahipliği yapacak. Hakan Şensoy yönetiminde düzenlenecek yeni yıl konseri, 28 Aralık saat 20.00’de yapılacak.İZMİR (İGFA) - Birçok başarılı konserde birbirinden önemli şef ve solistlerle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, AASSM’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümünde 2024’ün son konserine imza atacak. Hakan Şensoy yönetiminde ve Kerem Görsev Quartet eşliğinde düzenlenecek yeni yıl konseri, 28 Aralık saat 20.00’de Büyük Salon’da gerçekleştirilecek. Müzikseverlere renkli bir akşam yaşatacak konserin biletleri, kultursanat.izmir.bel.tr adresinin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden satışa sunuluyor.

KEREM GÖRSEV QUARTET

Türkiye’nin yurt dışında en çok tanınan müzisyenlerinden Kerem Görsev, başta Saint Petersburg Filarmoni, Londra Filarmoni, Prag Filarmoni Orkestrası olmak üzere dünyaca ünlü birçok orkestra ile birlikte çaldı. Kerem Görsev, 1995 senesinden günümüze kadar 22 albüm kaydı yaparak trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik jazz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaşıyor. Kerem Görsev’in piyanosu, Engin Recepoğulları’nın saksafonu, Volkan Hürsever’in kontrbası ve Ferit Odman'un davulundan oluşan Kerem Görsev Quartet, dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzikseverlere jazz dolu bir deneyim yaşatıyor.