Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) işbirliğiyle organize edilen AB Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Özen Yükümlülüğü Eğitimi yapıldı.

DTSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime; Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Prof. Dr. Mehmet Köksal ve akademi temsilcileri ile ihracatçı üyeler katılım sağladı. Gerçekleşen eğitimde Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın kısa tanıtımı gerçekleştirilirken devamında; sürdürülebilirlik özen yükümlülüğüne uymanın Türk şirketleri bakımından önemi, sürdürülebilirlik özen yükümlülüğü, insan hakları ve çevre sorumluluğu ve çözüm öneriler, şikayet mekanizması konuları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantı, soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.