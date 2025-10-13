Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, eğitimcilerin amaçlarının çocukları akademik, sosyal ve ahlaki yönden en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etti.

Sünnetci, özel okul idarecileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Eğitim öğretim süreçlerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Sünnetci; "Resmi okullarımızla birlikte özel okullarımız da bu şehrin eğitim ailesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hep birlikte ortak hedefimiz çocuklarımızı akademik, sosyal ve ahlaki yönden en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamaktır. 2024-2025 eğitim öğretim yılında özel okullarımızın akademik başarı yüzdelerinin ilimizin genel başarısına katkısı çok büyüktü. İş birliği ve dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz sürece çok daha güçlü ve başarılı bir eğitim iklimi oluşturarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için ortak hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılması, taleplerin dinlenmesinin ardından sona erdi.