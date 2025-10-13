Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberliğe imza atarak yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 6 haftada neredeyse kusursuz bir grafik sergileyerek zirve yarışında iddialı olduğunu ortaya koydu.

Sezona hızlı bir giriş yapan İzmir temsilcisi, ilk dört haftada sırasıyla Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor ve Alanya 1221 FSK’yı 2-1’lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. Beşinci haftada ise Eskişehir Anadolu karşısında golsüz berabere kalan Karşıyaka, galibiyet serisine ara vermek zorunda kaldı. Ancak Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, puan kaybı yaşadıktan hemen sonra altıncı hafta mücadelesinde Çoruhlu FK’yı 4-0 gibi net bir skorla geçerek yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçlarla birlikte Karşıyaka, oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup unvanını koruyor ve zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Karşıyaka, averajla ikinci

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Karşıyaka, şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasında yer alıyor. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılılar, topladıkları 16 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Karşıyaka ile aynı puana sahip olan Uşakspor ise averaj farkıyla zirvede yer alıyor. İzmir temsilcisi, önündeki iki haftayı kayıpsız geçerek 9. haftada karşı karşıya geleceği Uşakspor’u mağlup etmeyi hedefliyor. Karşıyaka, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.