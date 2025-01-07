Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi (HEM), Atça Mahallesi’nde yeni bir giyim kursu başlattı. Katılımcılara giyim üretimi, dikim teknikleri ve modaya yönelik beceriler kazandırmanın hedeflendiği kursa katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci, e-Yaygın Sistemi üzerinden yapılacak.

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, e-devlet üzerinden başvurular için belirli adımların takip edilmesi gerekiyor. Başvuru süreci hakkında Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapın. Arama kısmına ’yaygın eğitim bilgi sistemi’ yazın ve çıkan sonuçlardan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi’ne tıklayın. Sistemde, ’başvurular’ menüsüne tıklayın ve ardından ’kursa ön başvuru yap’ sekmesini seçin. İl ve ilçe seçimini yaparak kursları listeleyin. Katılmak istediğiniz kursu seçip, kursun sonunda yer alan ’kayıt ol’ sekmesine tıklayın. Açılan pencerede alttaki kutucuğa tıklayıp ’kaydet’ butonuna tıklayınız" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların ilgilenen herkes için açık olduğunu belirten yetkililer kursa katılmak isteyenlerin belirtilen adımları takip ederek başvurularını kolayca gerçekleştirebileceklerini belirtti.