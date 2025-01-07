Mersin Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile mahallelerdeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelindeki park ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, mevsimlik çiçek dikimi ile yabani ot temizliği başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda gerçekleştirdiği bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye, şehrin peyzajını kendi seralarında ürettiği çiçekler ve bitkilerle hem güzelleştiriyor hem de belediye bütçesine tasarruf sağlıyor.

Bunun yanında belediye sorumluluk sahasındaki park, bahçe, refüj ve kavşaklardaki yeşil alanları çiçeklerle, modern motif ve desenler yaparak, şehir merkezine farklı bir görüntü kavuşturuyor.

Başkan Turgut, “Park ve yeşil alanlarımızı koruyalım”

“Kent merkezimiz başta olmak üzere birçok mahallemizde park ve yeşil alanlarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz” diyen Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, “Kent merkezimiz başta olmak üzere birçok mahallemizde bulunan park ve yeşil alanlarımızda bakım çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan parklarımızı mevsime dayanıklı çiçekler ile güzelleştirmeye devam ederken, diğer taraftan da ekiplerimiz çiçekleri ve bu çiçeklerin etrafını boyalı taşlar ile ahşap çitlerle koruma altına alarak, güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Aynı zamanda parklarımızda yer alan çiçekliklerin, fidanların ve yeşil alanlarımızın temizlik, bakım, sulama ve gübreleme faaliyetlerini de düzenli bir şekilde yerine getiriyoruz. Ağaç budama ile genel temizlik rutin bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan özellikle refüj ve parklardaki dikim yapılan yeşil alanları korumaya özen göstermelerini istiyoruz” dedi.

Turgut, kent estetiğini sağlamak için yeşil alanlarda bakım, temizlik ve çiçeklerle güzelleştirme çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini ifade etti.