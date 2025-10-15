Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye istatistik kurumu başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında genel tarım sayımına ilişkin olarak "genel tarım sayımı eksik parseller" konulu toplantı yapıldı. Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerine bağlı mahalle muhtarları toplantıda bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının; tarımsal üretimin güncel ve doğru verilerle izlenmesini sağlamayı, kırsal kalkınma politikalarına katkıda bulunmayı, sahadaki çalışmalar için gerekli iş birliği ve koordinasyonu oluşturmayı amaçlayan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tarım sayımı olarak nitelendirilen 2025 yılı genel tarım sayımı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Aydın genelinde yapılan çalışmalar kapsamında Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerine bağlı mahalle muhtarları da bilgilendirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar MYO’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ADÜ Sultanhisar MYO Müdürü Prof.Dr.Ahmet Kılıçkan, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, Sultanhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dr.Taner Bozbek, Yenipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Kasırga, her iki ilçenin protokol üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Son gün 24 Ekim 2025

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Mustafa Özsemerci, toplantıya katılanlara çalışmalar hakkında bilgi vererek özellikle muhtarların 24 Ekim 2025 tarihine kadar çalışmalarını tamamlamalarını istedi. Yapılan bilgilendirmede: "Tarım sayımı tarımsal üretimin temel yapısal görünümünü yerleşim yeri bazında ortaya koyan en kapsamlı veri kaynağıdır. Sayım kapsamında, çiftçilerimizin faaliyetleri doğru, eksiksiz ve güncel verilerle kayıt altına alınacak ve arazi büyüklüğünden ürün çeşitliliğine; hayvancılıktan makine parkına kadar 300 farklı değişkene ait veri toplanacaktır. Tarımsal faaliyet (bitkisel ve/veya hayvansal üretim) gerçekleştiren tüm tarımsal işletmeler (hanehalkı, hanehalkı ortaklığı, şirket, kooperatif vs.) sayım kapsamındandır ve tamamından bilgi derlenecektir. Gıda ve tarım politikalarının doğru bir şekilde planlanabilmesi ve etkinliğinin izlenebilmesi için ihtiyaç duyulan çok önemli verilerin elde edileceği bu çalışmaya Bakanlığımız ve TÜİK başta olmak üzere tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşları her türlü destek ve katkıyı seferberlik ruhu ile sağlayacaktır. Çiftçilerimizin sayıma katılımı farklı tanıtım kanallarıyla teşvik edilecektir. Çiftçilerin sayım bürolarına davet edilmesi, bir takvim dâhilinde SMS yoluyla TÜİK tarafından organize edilecektir. Ayrıca çiftçilerimiz web üzerinden e-devlet doğrulamasıyla soru formunu kendi başlarına, büroya gelmeden doldurabilecektir. Çiftçilerimizin anket öncesinde, tasarruflarında bulunan (tarım + tarım dışı) tüm alanların ada, parsel numarası, büyüklüğü, sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçerdöverin plakaları, hayvan varlığınız vb. bilgileri yanında bulundurması önem arz etmektedir. Dökümü alınan listeler İlçe Sayım Komitesi Başkanlıkları tarafından ilgili mahalle/köy muhtarlarına teslim edilecektir. Muhtarlar tarafından, kendilerine teslim edilen formlardaki araziler ile ilgili tespit çalışması ivedilikle gerçekleştirilecek, listelerdeki yer alan arazilerin tarımsal niteliğinin olup olmadığı, tarımsal niteliği olan alanların kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan alanların hangi tarımsal işletmeler tarafından tasarruf edildiği bilgileri formlara işlenecektir. Tamamlanan formlar, muhtarlar tarafından imzalanarak Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilecektir" denildi.