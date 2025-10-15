Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurmak ve hizmetleri yerinde planlamak hedefiyle mahalleleri gezen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Tuna Mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Tuna Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen buluşmada Başkan Aydın’a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz’ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş eşlik etti. Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği günden bu yana ilçenin dört bir yanında vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuna Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Aydın, kahvaltı programı boyunca vatandaşlarla sohbet ederek hem mahalleye yönelik talepleri dinledi hem de belediyenin devam eden ve planlanan projelerine dair bilgiler verdi.

Mahalle buluşmalarının 31’ncisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Erkan Aydın, "Bizler, bu tür buluşmaları aylar öncesinden planlamıyoruz. Programımız elverdiği anda hemen sahaya çıkarak muhtarlarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı yerinde dinliyoruz. Her gittiğimiz mahallede olduğu gibi burada da hemşehrilerimizin güler yüzü, samimiyeti ve misafirperverliğiyle karşılandık. Amacımız, vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini doğrudan görmek, en uygun çözümü birlikte üretmektir. Çünkü belediyeciliğin ve siyasetin temelinde insan vardır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket ediyor, her çalışmamızda insanı merkeze alıyoruz. Özellikle imkanların sınırlı, taleplerin ise sınırsız olduğu bu dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan yalnızca anlayış ve sabır bekliyoruz. Çünkü biz bir söz verdiysek, o sözü mutlaka yerine getiriyoruz. Hiçbir vaadimizi unutmuyoruz" dedi.

Belediyenin devam eden projelerine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, "Görev dönemimiz de 550 günü geride bıraktık. Bu süreçte 35 temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Yaklaşık 18 günde bir yeni hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi sırada Küplüpınar’da tamamlanma aşamasına gelen kreşimiz var. Bahçe düzenlemelerinin ardından birkaç hafta içerisinde öğrenci kabulüne başlayacağız. Yunuseli Mahallesi’ndeki kreşimiz hizmet vermeye başladı. Kısacası, çocuklarımız için güvenli, sıcak ve modern eğitim yuvaları oluşturmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Tüm bu hizmetleri, elimizdeki imkanları en verimli şekilde kullanarak gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ise bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Başkanımız göreve geldiği günden bu yana muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olarak mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmiş, çözüm önerilerini birlikte değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, Osmangazi’de hizmet anlayışına yeni bir soluk getirmiştir. Bizler de, bu vizyon doğrultusunda muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla el ele vererek mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Erkan Aydın’a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin sorularını dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, notlarını alarak çözüm önerilerini ilgili müdürlüklere iletti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma sonrası Başkan Aydın, Fatih Ortaokulu’nu ziyaret ederek eğitim ortamına ilişkin sorunları yerinde inceledi. Başkan Erkan Aydın, okulun ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanacağının sözünü vererek, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.