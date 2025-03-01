Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak amacıyla Sultangazi Belediyesi, dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Çocuk etkinliklerinden söyleşilere, atölye çalışmalarından cami-türbe ziyaretlerine kadar birçok etkinlik ilçe sakinleriyle buluşacak.

Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak amacıyla Sultangazi Belediyesi, dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. "Aile sıcaklığında Ramazan" temasıyla hazırlanan Ramazan etkinlikleri, 7’den 70’e herkese hitap edecek.

Ramazan Çadırı etkinliklere ev sahipliği yapacak

Sultangazi Etkinlik Alanı’na kurulan Ramazan Çadırı, sevilen isimlerle sohbet ve söyleşiden çocuk etkinliklerine, Kur’an-ı Kerim tilavetinden ilahi dinletisine kadar bir ay boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Her akşam iftar sonrasında çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Alanı ziyaret eden çocuklar için oluşturulan ikram dağıtım noktasında pamuk şekerden patlamış mısıra en sevilen lezzetler minik ziyaretçilere dağıtılacak. Ramazan Çadırını ziyaret eden vatandaşlar, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına ait stantları da gezme fırsatı bulacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca kitap stantları yer alıyor.

Çocuklarla cami buluşmaları

Çocuklara, Ramazan ayının maneviyatını ve ruhunu hissettirmek adına çocuklarla cami buluşmaları düzenlenecek. Sevilen YouTuber Sertaç Abi, çocuklarla Ramazan’a dair keyifli sohbetler gerçekleştirecek. Sertaç Abi, Ramazan ayı boyunca hafta sonları farklı camilerde öğle namazından sonra çocuklarla buluşacak.

Manevi diyarlara yolculuk

Ramazan ayı boyunca İstanbul’un manevi mekanlarını ilçe halkına tanıtmak için cami ve türbelere geziler düzenlenecek. Sultangazi’de ikamet eden vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen turlar kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasındaki tarihi ile büyüleyen camileri ve türbeler gezdiriliyor.

Çorba ve salep ikramı

Evlerine ya da işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için 10 farklı noktada mobil tır ile 20 farklı noktada mobil araçla ve 2 tane sabit çorba çeşmesinde ise her akşam olmak üzere toplam 88 noktada iftar vakti çorba ikramı yapılacak. Teravih sonrası ise her akşam farklı bir camide salep ikramı yapılacak.

Camiler Ramazan için titizlikle temizlendi

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, camilerin içini dezenfekte ettikten sonra gül suyu ile yıkadı. Şadırvanlar, avlular gibi yoğun kullanılan alanlar da temizlenerek vatandaşların huzur içinde ibadet etmeleri sağlanıyor.

Okullarda Ramazana özel tiyatro etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim ile iş birliği çerçevesinde ilçelerdeki okullarda eğitim gören 2. ve 3. sınıf öğrencilere yönelik Çat Kapı Tiyatro projesini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda çocuklara Hacivat Karagöz, Sultan Dedem ve İbiş gibi karakterlerle Ramazan ayının manevi havasını tattırmak, eğlendirici içeriklerle Ramazanın ruhunu anlatmak amacıyla yaklaşık 20 bin öğrenciye yönelik etkinlik düzenleyecek.

"Birlik ve beraberlik ayı Ramazan"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "11 ayın Sultanı Ramazan’a bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi saygı ve hoşgörünün daha fazla hissedildiği Ramazan ayı tüm Müslümanlarının için çok özel. Bu yıl komşularımızın ‘Aile sıcaklığında bir Ramazan’ geçirmeleri için ekip arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir çalışma gerçekleştirdik, rengarenk bir etkinlik takvimi hazırladık. Ramazan etkinlik çadırımızda birbirinden renkli programlar düzenleyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın Ramazan heyecanını daha yoğun yaşaması için rengarenk etkinlikler gerçekleştireceğiz. Ramazan heyecanını paylaşmak için tüm komşularımızı etkinlik çadırımıza ve tüm etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.