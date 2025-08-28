Öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), YKS’de bir kez daha farkını ortaya koydu. SEDA’lı 36 öğrenci tıp fakültesine, 2 öğrenci pilotaja, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültesi başta olmak üzere 696 öğrenci hayallerindeki okullara yerleşmeyi başardı.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), örnek bir dershanecilik hizmeti vermeye devam ediyor. Uyguladığı kişiye özgü eğitim modeliyle hem velilerin hem de öğrencilerin beğenisini toplayan SEDA, sınav sonuçlarında da farkını ortaya koyuyor. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bir kez daha SEDA’ya çevrildi. Öğrencileri hayallerindeki üniversitelere yerleştirmeyi başaran SEDA, bu yıl da aldığı sonuçlarla göz doldurdu.

696 öğrenci üniversiteli oldu

SEDA’lı 57 öğrenci Boğaziçi, Koç, Sabancı, İTÜ, ODTÜ, Galatasaray ve YTÜ gibi İstanbul’un en prestijli üniversitelerine yerleşmeyi başardı. 36 öğrenci tıp fakültesi, 2 öğrenci pilotaj, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültesi, 22 öğrenci hukuk fakültesi, 12 öğrenci psikoloji, 181 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültesi, 36 öğrenci eğitim fakültesi, 16 öğrenci yönetim bilişim sistemleri, 53 öğrenci ebe ve hemşirelik, diğer bölümlere ise 312 öğrenci yerleşti. Sınava SEDA’da hazırlanan toplam 696 öğrenci üniversiteli oldu.

"İlçemizin göz bebeği SEDA"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Hep söylüyoruz, SEDA’mız bizim ilçemizin gözbebeği kurumu diye. Aldığı başarılara her yıl yenisini eklerken, gerçekten verdiği eğitimin kalitesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yine güzel bir sonuç aldık. Tıp fakültesi, pilotaj, eczacılık başta olmak üzere 696 öğrencimiz güzel bölümlere yerleşti. Türkiye’nin en iyi üniversitelerine 57 öğrencimizi yerleştirmeyi başardık. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra ailelerimizin de dershane masrafı yükünü almış oluyoruz. Başta kurumumuzun değerli öğretmenlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin üniversite hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Sultangazi’de yaşayan üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin hangi şehrinde okuyorsa, ulaşım masraflarını da belediye olarak biz karşılıyoruz. Her şey gençlerimiz için" dedi.