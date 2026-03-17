Ticaret Bakanlığı'nın Şubat ayına ilişkin faaliyet illeri ihracat istatistiklerine göre, Ege Bölgesi'nin ihracatı 2026 yılının ilk iki ayında düşüş gösterdi. Bölgenin ihracatı Şubat ayında yüzde 6,5 azalarak 3 milyar 374 milyon dolardan 3 milyar 155 milyon dolara geriledi. Toplamda ise iki aylık dönemde 496 milyon dolarlık kayıp yaşandı.

Ege Bölgesi'ndeki ihracat düşüşünün büyük bölümünün, bölge ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştiren İzmir ve Manisa kaynaklı olduğu belirtildi. Toplam kaybın yüzde 93'üne karşılık gelen 462 milyon dolarlık düşüş, bu iki ilin performansındaki gerilemeden kaynaklandı.

Ocak ayında yüzde 8'lik düşüş yaşayan Ege Bölgesi, Şubat ayında da gerilemenin önüne geçemedi. Ocak ayında 286 milyon dolar olan ihracat kaybı, Şubat ayında 210 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Muğla, Ege Bölgesi genelindeki olumsuz tabloya rağmen ihracattaki yükselişini sürdürdü. Ocak ayında ihracatını en fazla artıran il olan Muğla, Şubat ayında da yüzde 9'luk artışla ihracatını 98,7 milyon dolardan 107,5 milyon dolara çıkardı.

Böylece Muğla, Ege Bölgesi'nde ihracatını artıran nadir illerden biri olarak istikrarlı performansını korudu.