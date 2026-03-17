Bozdoğan Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik yapılırken, kireçleme ve ot biçme çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Özellikle yoğun kullanılan alanlarda temizlik çalışmaları artırılarak bayram öncesi hijyen standartları üst seviyeye çıkarılıyor.

Bozdoğan Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayramı daha temiz ve düzenli bir ortamda karşılaması için çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel yaşandığı özel günlerdir. Biz de Bozdoğan Belediyesi olarak hemşehrilerimizin bayramı daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçe genelinde temizlik, kireçleme ve çevre düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum.'

Bozdoğan Belediyesi'nin bayram öncesi hazırlık çalışmalarının, bayrama kadar yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.