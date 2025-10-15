Hatay’ın İskenderun ilçesinde su kanalına düşen kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Çay Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, su kanalından gelen sesleri duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kanaldan çıkarılan kedinin bitkin ve yaralı olduğu belirlendi. Durumu ağır olan kedi, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınmak üzere İskenderun Hayvan Barınağı’na teslim edildi.