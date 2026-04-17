Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden silah teşhiri yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden silah teşhiri yapan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında; V.P., Ş.K. ve H.K. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda; 3 adet av tüfeği, 167 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 86 adet fişek ile 1 adet airsoft tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.