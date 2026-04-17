Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii'nde İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yatsı Namazı Buluşması'na öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından yapılan duada, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ruhlarına niyazda bulunuldu.

Programın sonunda cami cemaatine kek ve meyve suyu ikram edildi.