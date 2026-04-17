Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi iş birliğinde düzenlenen programda, şehitler ve gaziler dualarla anıldı.

Program, Laleli Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlütle başlayan etkinlikte, Nisan ayında şehit olan asker ve polisler ile vefat eden gaziler için dualar edildi. Ayrıca İkinci İnönü Muharebesi'nde hayatını kaybeden şehitler ve Mustafa Kemal Atatürk de rahmet ve minnetle anıldı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ile Kütahya İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı programda, aziz şehitlerin hatırası dualarla yaşatıldı.

Etkinlik, belediye tarafından hazırlanan ikramların vatandaşlara sunulmasıyla sona erdi.