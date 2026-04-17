Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek amacıyla yol denetimleri gerçekleştirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğinde yapılan denetimlerde, kaçak ve belgesiz hayvan sevkiyatlarının önüne geçilmesi hedeflendi. Kontroller kapsamında, hayvanların sağlık durumları ile sevk belgeleri titizlikle incelendi. Yetkililer, bu tür denetimlerin hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve güvenli hayvan taşımacılığını sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.