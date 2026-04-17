Kütahya Belediyesi tarafından 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde hayata geçirilen proje, yatırım ve hizmetleri değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, Yamantürk Engelli ve Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başkan Kahveci, kapsamlı bir sunum eşliğinde 2026 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunu paylaşarak, şehir genelinde yürütülen çalışmaları detaylı şekilde anlattı.

Sunumda; mali disiplin ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen bütçe yönetimi, altyapı ve üstyapı yatırımları, eğitim ve gençlik projeleri, kültür-sanat etkinlikleri, sosyal belediyecilik uygulamaları, çevre düzenlemeleri ve stratejik planlama süreçleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca, TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kütahyaspor'un başarısına da değinen Başkan Kahveci, takımın önümüzdeki sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinin artarak süreceğini ifade etti.

Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kahveci, yerel basına katkılarından dolayı teşekkür etti. Programın sonunda katılımcılara merkezi tanıtarak sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi.