Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin ödüllerine layık görülen isimlerden biri de Soma Devlet Hastanesi Hemşiresi Güner Şahin oldu.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen tören, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen iftar programında, sağlık sektöründe başarılı isimlere ödüller takdim edildi. Bu yıl, "14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri’ne layık görülenlerden biri de Soma Devlet Hastanesi Hemşiresi Güner Şahin oldu.

Güner Şahin, ödülünü İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren’in elinden aldı. Sağlık sektöründe yıllardır gösterdiği özverili çalışmalar, hasta bakımındaki titizliği ve meslektaşlarına olan desteği ile bu ödüle hak kazanan Şahin, Soma Devlet Hastanesi’nin de gururu oldu.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar yaptığı açıklamada, "Güner Şahin’in bu ödüle layık görülmesi, hastanemiz için büyük bir onurdur. Ona bu ödülü kazandıran özverili çalışmaları için kendisini tebrik ediyorum" dedi.