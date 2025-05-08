Soma Linyit Anadolu Lisesi’nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ilçe protokolü, okul idarecileri ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı projeler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi; bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek eğlenceli ve öğretici bir ortamda öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Açılışta konuşan Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğrencilerin projelerini ilgiyle inceledi ve çalışmalarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Dikici, bilimsel farkındalığın ve merakın artırılması amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.