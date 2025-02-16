Aydın’ın Söke ilçesinde "Magosa" lakabıyla tanınan Kıbrıs Gazisi Şerafettin Turgut son yolculuğuna uğurlandı.

Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği’nin kurucularından, Söke Kaymakamlığı personeli Mustafa Kemal Turgut ve Söke Belediyesi çalışanlarından Mehmet Turgut’un babası olan 72 yaşındaki Şerafettin Turgut’un cenaze töreni, öğle namazına müteakip Kocacamii’de gerçekleşti. Kılınan namazın ardından Kıbrıs gazisi Turgut, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Askeri erkanın katılımı ile gerçekleşen cenaze törenine Kaymakam Ali Akça, Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Vural Tosun, CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Abdullah Köksal başta olmak üzere gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Şerafettin Turgut’un vefatı ilçede üzüntü yaşattı.