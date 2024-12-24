Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren zirai ilaç ve gübre bayilerini denetledi.

Aydın’ın Söke ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarımsal üretimde sağlıklı ve güvenli ürünlerin kullanımını teşvik etmek, yasadışı veya kalitesiz ürünlerin satışını engelleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren zirai ilaç ve gübre bayilerini denetleyen ekipler denetimler sırasında, bayilerin ruhsatları, ürünlerin etiket bilgileri ve depolama şartlarını kontrol etti. Ayrıca, kullanıma sunulan zirai ilaçların ve gübrelerin kayıtlı olup olmadığına dair detaylı incelemeler yapıldı. Tarım müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak gerçekleştirileceğini ve çiftçilerin güvenli bir şekilde ürün kullanabilmeleri için bu sürecin büyük önem taşıdığını vurguladı.