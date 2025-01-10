Söke’de “İşimiz Gücümüz Oyun” projesi kapsamında düzenlenen ‘çocuk ligi’ turnuvası, özel bir okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Turnuvaya 13 ilkokul ve 17 ortaokuldan toplam 180 öğrenci katıldı. Heyecan dolu etkinlikte çocuklar zeka ve strateji becerilerini sergilerken, aynı zamanda eğlenceli bir deneyim yaşadı. Akıl ve zeka oyunlarına katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, hem rekabetin hem de dayanışmanın önemini kavradı.

Açılış hamlesini Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı. Remzi Zeytinoğlu Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşen turnuva beğeni topladı. Turnuvanın öğrencilerin kazanmanın ötesinde paylaşım ve dayanışma duygularını pekiştirdiği, öğrenciler için hem eğitici hem de eğlenceli bir organizasyon olduğu vurgulandı.