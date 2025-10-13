Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 yılı desteklemelerine esas olacak ürün çalışmaları kapsamında pamuk ve ayçiçeğiyle ilgili saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Pamuk üretimi bakımından Aydın’ın en önemli merkezlerinden biri olan Söke Ovası, aynı zamanda ayçiçeği üretiminde de her yıl ekim yapılan bölgelerin başında geliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretici desteklemeleri kapsamında pamuk ve ayçiçeğiyle ilgili saha çalışmaları yürüttü. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "2025 yılı desteklemeye esas ürün çalışmaları gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.