Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nin hayata geçirmek istediği Güneş Enerji Santrali (GES) projesi, TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) bölgedeki trafo yetersizliği nedeniyle bir türlü faaliyete geçemiyor.

Kooperatif Başkanı İsmail Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafo kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle projenin tamamlanmasına rağmen kullanıma sunulamadığını belirtti. Özer, “GES projesini devreye almak için gerekli trafo altyapısının sağlanmasını bekliyoruz. Bu konuda sürekli takipteyiz. Ek tesisler tamamlandığında projemizi hemen hayata geçireceğiz” dedi.

Uzun süredir beklemeye alınan GES projesi, kooperatifin yenilenebilir enerji alanındaki hamlelerini sekteye uğratırken, enerji maliyetlerini düşürerek pamuk üreticilerine finansal destek sağlaması beklenen projeyi geciktiriyor.

TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, bölgedeki enerji altyapısının yetersizliğini, TEİAŞ’ın Söke ve çevresinde enerji politikalarını ve yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Özer; yenilenebilir enerji projelerinin önündeki bürokratik ve teknik engellerin hızla aşılmasının önemine dikkat çekti.

Pamuk üreticilerinin dört gözle beklediği GES projesinin ne zaman devreye alınacağı ise belirsizliğini korurken, Söke TARİŞ ve çiftçi camiası TEİAŞ’ın bu sorunu çözmek için atacağı adımları merakla bekliyor.