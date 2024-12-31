Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs hattı için Sebahattin Zaim Bulvarı’nda başlattığı çalışma kapsamında yeni hat güzergahı üzerinde bulunan ağaçları, özel söküm makinasıyla alarak başka bir yerde yaşatıyorSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni metrobüs hattı için Sebahattin Zaim Bulvarı’nda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ulaşım ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri hattın kazı-dolgu işlemlerini sürdürürken, güzergah üzerinde bulunan ağaçlar da Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başka alanlara naklediliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, güzergahın tam üzerinde kalan ağaçların ilk olarak budama işlemlerini yapıyor daha sonra ise özel ekipmanın bulunduğu araçla köküyle birlikte alarak başka bir alana götürüyor.

Ağaçlar, belirlenen yeni alanlara zarar vermeden büyük bir dikkatle dikilerek burada yaşatılıyor.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Şehir içi ulaşımını daha verimli ve hızlı hale getirecek ‘Metrobüs Hattı’ projemiz için çalışmalara Karaman’dan başlamıştık. 6 ile 8 metre aralığında yol genişletme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda güzergâh üzerinde bulunan ağaçların söküm işlemlerini de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz güzergahta yer alan ağaçları kökten sökümünü yaparakbaşka bir alanda yaşamalarına devam edebilmeleri için dikimini sağladı. Çevre duyarlılığa önem vermeye, yeşilimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.