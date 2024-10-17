Söke Belediyesi, kış aylarına hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bu kapsamda Yenikent Deresi’nde geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla dere yatağında birikmiş rüsubat ile birlikte, ağaç dalları ve yabani bitkiler de temizliyor. Yapılan bu çalışma, kış aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi ve derenin doğal akışının sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada; benzer çalışmaların devam edeceği, kışa hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.