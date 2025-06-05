Yaz aylarında hayatı kabusa çeviren haşere ve sivrisinekle mücadele için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi yeni bir formülasyon ile mücadele yöntemi geliştirdi. Ar-Ge ekibinin içinde yer alan kimyager Aslı Aktaş, yeni ürün ile doğaya zarar vermeden haşere ile mücadele edileceğini belirtti.

ADÜ Teknokent’te geliştirilen ve şu ana kadar 18 patentli buluşa imza atan Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından geliştirilen ve HBX-HGM71 (2020/04013) adı verilen ürün ile vektör kaynaklı tehditlere karşı yeni bir dönem başlatıldığı belirtildi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Kimyager Aslı Aktaş, "Daha önce sadece 1 dakikada 23 milyar bakteriyi yok etmesiyle dikkat çeken formülü şimdi sivrisinek, haşere ve küf mantarlarıyla mücadelede kullanmaya başladık. HBX-HGM71, laboratuvar ortamında test edilen etkileyici antimikrobiyal gücünün yanı sıra, sahada da vektör kaynaklı tehditlere karşı doğal ve çevreci bir çözüm sunuyor. Özellikle hayvan çiftlikleri, barınaklar, ahırlar, yem depoları ve sulak alanlar gibi riskli bölgelerde kullanıldığında, sivrisinek larvalarını baskılayıcı ve küf mantarlarını yok edici özellikleriyle öne çıkıyor" diyerek yaz aylarını kabusa çeviren haşerelerle bu formül ile çok daha kolay mücadele edilebileceğini belirtti.

HBX-HGM71’in zeytin yaprağı, incir ekstresi, propolis ve kekik gibi doğal bileşenlerden oluşan patentli bir karışım olduğunu kaydeden Aktaş, "Bu formülün en büyük avantajı, hem bakteriyel hem de fungal tehditlere karşı hızlı ve etkili olurken, aynı zamanda sivrisinek gibi vektör organizmaların yaşam döngüsünü doğaya zarar vermeden bozmasıdır. Mersin, Aydın ve Isparta’daki sahalarda testlerimiz olumlu sonuç verdi. Formül, durgun su yüzeylerinde ince bir biyofilm oluşturarak sivrisinek larvalarının oksijen almasını engelliyor. Bu sayede larvaların erişkin sivrisineklere dönüşmesi durduruluyor. Aynı zamanda HBX-HGM71’in uçucu aromatik bileşenleri, ergin sivrisineklerin yumurtlama ve konaklama davranışlarını bozarak bölgeden uzaklaşmalarına neden oluyor. Aydın’ın dünyaca ünlü kekik çeşitleriyle zenginleştirilen HBX-2371 antimikrobiyal ajanı, içerdiği yüksek fenolik bileşikler ve doğal uçucu yağlar sayesinde bakteri, mantar ve virüslere karşı güçlü bir biyolojik bariyer oluşturur" diye konuştu.