Aydın’da faaliyetlerini sürdüren ve dünyanın pek çok ülkesine trailer üreten OKT Trailer’de Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen yeni nesil hayvan nakil araçları ile canlı hayvan taşımada 5 yıldızlı konfor dönemi başladı. Hayvan sevkiyaının en fazla olduğu bu günlerde kurbanlıklar OKT Trailer tarafından üretilen canlı hayvan taşıma araçları ile hiç strese girmeden adreslere teslim ediliyor. Yüzde 100 Türk yapımı olan olan havalandırma, sulama ve yerine göre yemleme sistemi bile olan araçta hayvanların rahatı için her şey düşünülmüş.

Kurban Bayramı’nda üreticilerin ve kurban keseceklerin en çok önem verdiği konuların başında, hayvanların sağlıklı ve strese girmeden nakledilmesi geliyor. Bu süreçte hayvan refahını ve taşıma güvenliğini ön planda tutan çözümler büyük önem kazanıyor. Türkiye’nin önde gelen treyler üreticilerinden OKT Trailer, geliştirdiği canlı hayvan taşıma aracı ile bu alanda dikkat çekici bir çözüm sunuyor. OKT Trailer’in canlı hayvan taşıma aracı, geliştirilmiş havalandırma sistemi, kaymaz zemin yapısı ve hayvan refahını önceleyen, hayvanlarn büyüklüğüne göre 2 yada 3 kat olarak değişen iç tasarımı ile sunduğu konforlu yolculuk imkanlarıyla, taşıma sırasında hayvanlar kendilerini güvende hissediyor. Yolculuk boyunca sarsıntıyı en aza indiren süspansiyon yapısı ve ferah iç hacim, hayvanların strese girmesini önlüyor ve hayvanların taşıma sonrası hızlı toparlanmalarını sağlıyor. Kurban döneminde yoğun sevkiyatlarda üreticiler için büyük kolaylık sunan OKT Trailer’in ürettiği canlı hayvan taşıma aracı, üreticilerin yaşadığı lojistik sıkıntıları da ortadan kaldırıyor.

OKT Trailer’ın canlı hayvan taşıma aracı sayesinde eskiden kamyonlarla 3-4 sefer yaptıkları taşıma işlemini tek seferde çok daha rahat şartlarda yapabildiklerini ifade eden Mustafa Güler, "Firmamız yarım asırdan beri tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor. Kurban Bayramı’nın gelmesi ile sevkiyatlarımız başladı. OKT Trailer’ın canlı hayvan taşıma için hazırladığı 3 katlı bu aracı kullanıyoruz. Bugün büyükbaş hayan taşıyacağımız için 2 katını kullanıyoruz. Ama koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan taşıyacağımız zaman 3 katının hepsinden yararlanabiliyoruz. Hayvanlarımızı aracımıza yükledikten sonra emniyet pimlerini de taktık. Hayvan Taşıma Kanunu’na göre hayvanların refahı düşünüldüğü için özel bölmelerin içerisinde taşımaları gerçekleştiriliyor. Hayvanlarımızın boyunları dik olarak taşınıyor, başları aşağıya eğilmiyor. Aracımızda uzun yollar için özel tasarlanmış sulama sistemleri, havalandırma sistemleri bulunuyor. Havanların tırnaklarına geçen, kaymalarını önlemek amacıyla taban var. Daha önce diğer türlü yük taşımacılığı yaptım. Eskiden kamyonlarla o günün şartlarında hayvan refahına uygun olmayan şartlarda taşınıyordu. 2016 yılında OKT Trailer’ın canlı hayvan taşıma aracı ile tanışınca işlerimiz daha da kolaylaştı. Çünkü bu eski kamyonlarla 3-4 seferde yaptığımız işi artık bu araç ile tek seferde halledebiliyoruz. Kamyonlar 12-13 hayvan alırken, canlı hayvan taşıma aracımız hayvanın büyüklüğüne göre 40 ila 60 adet hayvan alıyor. Şu anda yasal mevzuatlara ve tüm taşıma durumlarına uygun şekilde içerisinde 50 adet hayvanımız bulunuyor. Kurban Bayramı yoğun geçiyor. Biz bu işi yaparken arkamızda canlı hayvan taşıma aracının gücünü hissettiğimiz için yorulmuyoruz. Çok şükür ilerimiz güzel, aracımız ise her şeyden güzel" dedi.

"Araç sayesinde hayvana eziyet ’sıfır’ oluyor"

Kurban Bayramı’nın manevi havasına uygun olarak hayvana eziyet etmeden taşımacılık yapıldığını kaydeden Güler, "Hayvan Taşıma Kanunu’nda hayvana eziyet sıfır olmalıdır. Kurban Bayramı’nın da manevi havasına uygun olmak zorunda her şey ve hayvana eziyet edilmez. Aracımızın özel rampası sayesinde hayvanı araca almakta dahi zorlanmıyoruz. Eskiden hayvanlarımızı taşırken araçların fiziki yetersizliğinden dolayı zorlanıyorduk ancak canlı hayvan taşıma aracını kullanmaya başladığımızdan bu yana bize sağladığı her türlü imkan ile işlerimizi kolaylaştırıyor. Hayvanların refahı gözetilerek düşünülen bu araç katlı olarak üretilmiş. Büyükbaşta 2, koyun keçi gibi küçük baş hayvanlarda 3 kat yükleme yapabiliyoruz. Büyükbaşta hayan ağırlığına göre 40-60, küçükbaşta da 400-450 hayvanı çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz" diye konuştu.