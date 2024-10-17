Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Çayı’nda devam eden temizlik ve genişletme çalışmaları yerinde görmek için çizmelerini giyip alanda incelemelerde bulundu.

Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü Kızılcakent ile Akçakent Mahalleleri arasında bölgeye gelen Doğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade eden Doğan, Nizip Çayı üzerinde başlatılan genişletme ve temizlik çalışmalarının ani yağışlar sonrasında meydana gelebilecek sel baskınlarını önlemek için olduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında suyun akışını engelleyen malzemelerin temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Doğan, ‘’Vatandaşlarımızın bizlerden talebi olan Nizip Çayı temizliğimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Çayımızın mevcut durumuna baktığımızda çayın geçtiği bölgelerde suyun akışını engelleyen malzemeler bulunuyor böyle olunca ani yağışlardaki sel baskınları da kaçınılmaz oluyor. İşte bu sebeple sel baskınlarının önüne geçmek için bölgede başlatmış olduğumuz çalışmalarımız ile suyun akışını engelleyen malzemeleri temizliyor, su akışını kontrol altında tutabilmek için de Nizip Çayı’nı genişletiyoruz. Hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.