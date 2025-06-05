Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla park, bahçe ve refüjlerde yazlık çiçek dikim çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın tüm ilçelerinde dikimi gerçekleştirilen rengârenk çiçeklerle adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha yeşil bir Aydın için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde çiçek dikim, temizlik, bakım, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile rutin faaliyetlerini sürdüren ekipler, Aydın’ı doğanın rengarenk tonları ile süslüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda üretimi gerçekleştirilen bitkiler ile Aydın’ı süslüyor, çalışmalar vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen 200 bin yazlık çiçek ile ana arterler, kavşaklar ve yürüyüş yolları başta olmak üzere kentin dört bir yanında peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Başkan Çerçioğlu: "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımız devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeşil alanlarımızı mevsimine uygun çiçeklerle süslemeye özen gösteriyoruz. Güzel Aydınımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.