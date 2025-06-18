Söke Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla imar işlemlerini daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla ‘E-İmar Uygulaması’nı hizmete sunuyor. Belediyeye gelmeye gerek kalmadan sadece birkaç tıkla tüm başvuruların yapılabileceği sistem hayata geçiriliyor. İlk etapta Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerini kapsayacak online başvuru süreci atılacak adımlarla belediyenin diğer birimlerini de kapsayacak.

Kısa adıyla E-İmar uygulamasının tanıtım toplantısı Efes Kültür Merkezi’nde yapılırken, toplantıya Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, bölgede hizmet veren mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, E-İmar uygulamasının vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını belirtti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana belediyenin bilgi işlem altyapısıyla ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarına vurgu yapan Başkan Arıkan, "2023 Haziran ayında ilk 2 milyon TL civarında bugünün 5 milyon lirası olan bir yatırım yaptık. Biz çağa ayak uydurmak zorundayız. Bu anlamda önce E-Devlet entegrasyonunu sağladık. Ve nihayet uzun zamandır üzerinde çalıştığımız online başvuru sürecine E-İmar uygulamasıyla başlıyoruz. İşleyişi kolaylaştıracak, şeffaflığı arttıracak, yeşili ve doğayı koruyacak, işlemler daha hızlı olacak. Bu anlamda emeği geçen tüm personelime ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Arıkan’ın konuşmasının ardından, uygulamada çözüm ortağı olan Yazılım Firması temsilcisi Aykut Saka sistem üzerinden projenin kullanılması ile ilgili bilgiler verdi. Kullanıcı dostu bir arayüz ile işlemlerin dijital ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde, zaman ve mekandan bağımsız yapılacağını belirten Aykut Saka; Söke Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün uyumlu çalışmalarının kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi. Deneme süreçlerinin olumlu geçtiğini belirten Saka, uygulamanın sınırsız bir alanı olduğunu, kullanıcılardan gelecek düzeltme ve yeniliklere de açık olduğunu da ifade etti.

Aykut Saka E-İmar uygulamasıyla; parsel ve imar durumu sorgulama, güncel imar planlarına erişim, Plan notlarını görüntüleme, dijital ortamda kesintisiz hizmet alma gibi işlemler, dijital arşiv oluşturma gibi birçok işin belediyeye gelmeden yapılabileceğini söyledi.

Toplantıda sunumun ardından Söke Belediyesi Bilgi İşlem Sorumlusu Derya Bayraktar ile İmar ve Şehircilik Müdürü Nazlı Dilber Bali katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Uygulamanın geçiş süreciyle birlikte tam anlamıyla 16 Temmuz tarihinden itibaren Söke Belediyesi web sitesi üzerinden faaliyete geçeceği belirtildi.