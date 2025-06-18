Gaziantep’in kırsal mahallerde yaşayan çocuklar ve vatandaşlar için ‘Köy Konserleri Opera Anadolu’da’ ile güldü. Sosyal sorumluluk projesi olan ve Anadolu Opera Derneği Başkanı Soprano Ceylan Mira Balcı tarafından verilen ‘Köy Konserleri’ Kavşak Köyü’nde başladı.

Anadolu Opera Derneği Başkanı, soprano Ceylan Mira Balcı, dernek çatısı altında yürütülen ilk büyük sosyal sorumluluk projesi olan ’Köy Konserleri Opera Anadolu’yı Gaziantep’in Kavşak Köyü’nde başlattı. Köy çocuklarının yüzü konserle güldü. Balcı, ilk ayağı yapılan proje kapsamında opera sanatını Anadolu’nun dört bir yanındaki köylere taşıyarak, hem çocuklara hem de gençlere ilham vermeyi ve sanatla buluşmalarını sağlamayı hedefliyor.

"İlk kez bu kadar derinden bir heyecan ve aitlik hissettim"

Balcı, yapılan etkinliğe dair duygularını paylaşarak, "Bugüne dek sayısız önemli sahnelerde opera aryaları seslendirdim, türküler söyledim, dünya müziklerine hayat verdim. Ancak ilk kez bu kadar derinden bir heyecan ve aitlik hissettim. Öz kültürümüzü opera sanatıyla harmanlayarak köy halkının karşısına çıkmak ve onların gözlerindeki ışığı görmek, doğru bir yolda olduğumu bana hissettirdi. Sanatla bir çocuğun hayaline dokunabilmek, bir gencin yolculuğuna ışık olabilmek, bana göre en kutsal görevlerden biridir. En iyi bildiğim işi gönülden, hiçbir karşılık beklemeden yaparak Anadolu’ya şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel halk müziğimizi ve opera sanatını genç kuşaklara tanıtmak, kültürel köprüler kurmak istiyoruz"

Balcı, "Bu konserlerde, hem geleneksel halk müziğimizi hem de opera sanatını genç kuşaklara tanıtmak, kültürel köprüler kurmak istiyorum. Sanatın herkesin hakkı olduğuna inanıyorum ve bu yolculuk, bu inancı yaşama geçirme arzumun bir tezahürü" diye konuştu.

Projeye ilham veren isimler arasında Anadolu’nun kültürel hafızasını taşıyan büyük ozanlar yer alıyor. Balcı, özellikle Neşet Ertaş, Âşık Veysel, Yunus Emre, Âşık Mahzuni Şerif gibi isimleri saygıyla anarken, bu değerli mirası yeni nesillere opera sanatı eşliğinde tanıtmayı ve unutturulmaz bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.