Gaziantep’te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Burçesentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. idaresindeki 35 EB 5972 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen A.D. yönetimindeki 27 YD 805 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin değerlendirmesinde 27 YD 805 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Veysel T.’nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araçlardaki 2 sürücüsü ile 1 yolcu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Veysel T.’nin cenazesi ise olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.