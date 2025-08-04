Medical Point Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, gençlere ve ailelere HPV aşısının önemi ile ilgili bilgi verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, rahim ağzı kanserine karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olan HPV aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Yıldız, "HPV aşısı, geleceğinizi koruyan bir sağlık yatırımıdır. Bugün atılacak küçük bir adım, yarın hayat kurtarabilir" dedi.

Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, "İnsan Papilloma Virüsü (HPV), dünyada en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir. Bazı türleri, özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere genital bölge kanserlerine ve siğillere neden olabilir. HPV aşısı ise bu virüsün riskli tiplerine karşı bağışıklık geliştirerek kadınları ve erkekleri ciddi sağlık sorunlarından korur. Aşı 9 yaşından itibaren uygulanabilir. En ideal zamanın ise cinsel temas başlamadan önceki dönemdir. Ancak aşının 45 yaşına kadar da etkili olabilir. HPV aşısı yalnızca bireysel bir koruma sağlamaz, aynı zamanda toplum sağlığı için de kritik bir rol oynar. Kız ve erkek çocuklarımızı aşılatarak toplumun geleceğini de güvence altına almış oluruz. Çocuğunuzu bugün koruma altına almak, onun geleceğini şekillendirmek demektir. Bu aşının faydası, yalnızca hastalığı önlemekle sınırlı değil, hayat kalitesini ve sağlıklı yaşam süresini de belirliyor" şeklinde konuştu.

Genç bireylerin de kendi sağlık sorumluluğunu alarak HPV hakkında bilgi edinmeleri ve aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldız, toplum genelinde farkındalığın artmasıyla kanser oranlarında büyük düşüşler yaşanabileceğini belirtti.