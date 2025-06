Casper, VIA L50 ve VIA S50 Pen tabletlerin oyun oynama, çalışma ve film izleme deneyimini yüksek hız, üstün görsel kalite ve sinema kalitesinde ses sistemiyle zenginleştirdiğini duyurdu. Tabletler, akıllı kalem desteğiyle gerçek kalem hissiyle çizim yapma imkânı sunuyor.

Casper, VIA L50 ve VIA S50 tabletleriyle yaz tatilinde öğrencilere dijital aktivite imkânı sunduğunu duyurdu. Casper’ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Hızlı işlem yapabildikleri tabletler ile öğrenciler, takılmadan, donmadan, canlı renkler ve gerçek görüntüler eşliğinde mobil oyunların keyfini çıkarabiliyor. Gün boyunca bitmeyen güçleriyle VIA S50 ve VIA L50 Pen tabletler, şarj cihazı düşünmeden, priz arama derdi olmadan kesintisiz performans ile kullanılabiliyor" açıklaması yaptı.

Oyunlarda refleksler anında sergilenebiliyor

Marka tarafından yapılan açıklamalara göre; Mediatek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 2.2 GHz özellikleriyle Casper VIA L50, yüksek hızda, birçok görevin aynı anda yapılmasını sağlıyor. Öğrenciler uygulamalar arasında rahatça gezinebiliyor, yüksek tepki süresi sayesinde oyunlarda reflekslerini anında ortaya koyabiliyorlar. Tüm bunları yaparken de 8000 mAh kapasiteli batarya sayesinde enerji asla yarım kalmıyor. VIA L50’nin 11 inçlik Full HD+ ekranı, 1920*1200 çözünürlüğü ve 500 NIT ekran parlaklığı da görüntü deneyimini üst seviyeye taşıyor. Oyun oynamanın, film izlemenin keyfi daha da katlanıyor. LTE desteğiyle her an bağlantıda kalmayı mümkün kılan VIA L50, Dolby destekli çift hoparlör sistemiyle sinema kalitesinde ses deneyimiyle buluşturuyor. 4.5G teknolojisi ile de ultra hızlı biçimde çevrimiçi olmanın keyfi sürülüyor.

Tatilin her anı canlı ve net şekilde ölümsüzleştiriliyor

VIA L50 Pen, iki güçlü arka kamerası, şık gümüş detaylı kamera tasarımı ve yapay zekâ teknolojisi ile dikkat çekerken kalem desteği ile hayatı kolaylaştırıyor. 13MP ana kamera, 2MP makro lens ve 8MP ön kamerası ile her detay canlı ve net şekilde çekilebiliyor. 128GB dahili hafıza ve 512GB SD kart desteği ile geniş depolama alanı sahip olan VIA L50’yle, yaz boyunca biriktirilen tüm hatıralar güvenli şekilde saklanabiliyor.

Gün ışığında bile detaylar rahatça görebiliyor

Casper VIA S50 Pen, Helio G85 işlemcisi, sekiz çekirdekli yapısı, 2.0Ghz hızı sayesinde mobil eğlencede yeni bir kapı açıyor. 11 inçlik Full HD+ ekranı, 1920*1200 çözünürlüğü ve 500 NIT ekran parlaklığı özellikleriyle, canlı ve net renkler eşliğinde gün ışığında bile detaylar rahatça görebiliyor. 13MP ana kamera, 2MP makro lens ve 8MP ön kamera, AI destekli özellikleriyle VIA S50, her anın canlı ve net biçimde ölümsüz hale gelmesini sağlıyor. Gün boyu bitmeyen enerjisi, şık tasarımı ile VIA S50, yazın her gününde üstün performansla öğrencilere eşlik ediyor, kalem desteğiyle kullanımı kolaylaştırıyor.

Gerçek kalem kullanma hissiyle çizim yapabiliyor

Tabletler, yeni nesil akıllı kalem seçeneği sunuyor ve not alırken, çizim yaparken ya da grafik oluştururken doğal ve akıcı bir deneyim yaşatıyor. Öğrencilerin üretkenliğinin daha fazla ortaya çıkmasına imkan sağlayan USI 2.0 destekli akıllı kalem, 4096 seviyelik basınç hassasiyeti ile elin tüm hassasiyetini yansıtıyor. Eğim ve avuç içi algılama özellikleri sayesinde, öğrenciler resim defterine çizer gibi, dijital ekranda gerçek kalem kullanma hissiyle çizim yapabiliyor.

"Kullanıcı deneyimine odaklandık"

Casper kalemli tabletleri geliştirirken kullanıcı deneyimine odaklandıklarını ifade eden Casper’ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Hem stantlı kılıfımız hem de yüksek hassasiyetteki akıllı kalemimiz sayesinde, başta öğrenciler olmak üzere tüm tablet kullanıcılarının deneyimini en keyifli ve en konforlu olabilecek şekilde tasarladık. Tüm Casper tablet modellerinde hediye ettiğimiz stantlı kılıf da bunun bir göstergesi. Yaz dönemine girerken, tüm öğrencileri yıl boyunca gösterdikleri çaba için tebrik ediyor, Casper kalemli tabletleriyle diledikleri çizimi, içeriği üretebilmelerini, gerek video izlerken gerek müzik dinlerken keyifli anlar yaşamalarını diliyoruz" dedi.