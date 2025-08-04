Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması, renkli görüntüler ve eğlenceli aktivitelerle son buldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Gazi şehre yerleşen hemşerilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımını amaçlayan festival, bu yıl da Gazi şehirlilerin büyük ilgisini gördü.

"Geçtiğimiz yıllara göre katılımın yüksek olduğunu düşünüyoruz"

Çeşitli kültür, sanat ve spor aktiviteleri, yöresel yemek kültürü ve el sanatları tanıtımı, yöresel halk oyunları gösterileri ile yöresel müziklerle 4 gün süren, Festivaller Parkı’ndaki etkinliklerde 54 dernek ve 11 kurum yer aldı. Festivalde yer alan Şanlıurfalılar Federasyonu Dönem Başkanı İmam Yıldırım, festivalin yoğun katılımlı geçtiğini aktararak, "Öncelikle bize bu kültür şölenini yaşatan, belediye başkanımız Fatma Şahin’e çok çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre katılımın yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dün gece de aynı şekilde sıra gecesi ekibimiz sahnedeydi. Buradan yoğun katılım gösteren halkımıza da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız çok olumlu karşılıyorlar. Özellikle kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatan derneklerin başına hemşeri dernekleri gelir. Burada bulunan bütün hemşerilerimiz de kendi çabalarıyla kültürlerini yansıtıyorlar. Önümüzdeki onuncu yıl. Fatma Hanım, Gaziantep modelini eminim ki Hemşehri Dernekleri Festivali’nde başaracak" dedi.

"Böyle festivallerin sürekli olmasını isteriz"

Ailesiyle beraber festival alanına gelen Vedat Artan ise etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Ben memnun oldum. Bir gün önce de geldim, memnun oldum, bir daha geldim o yüzden. Karabalık da güzel, herkes haşır neşir. Güzel bir şey var burada. Dün akşam geldiğimizde ön sırada oturduk, aşık atışmalarını dinledik. Böyle festivallerin sürekli olmasını isteriz. Şimdi insanların birbiriyle kaynaşması lazım" diye konuştu.