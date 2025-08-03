Eskişehir’de yaşayan Onur Aytüre, sokak sokak gezip kayıp kedisini bulmaya çalışırken, bazı vatandaşların ise astığı kayıp ilanlarını söktüğünü belirterek üzüntüsünü ifade etti.

Hacı Ali Bey Mahallesi, Uluhan Sokak’ta Onur Aytüre’nin ’Pamuk’ isimli kedisi kayboldu. Bunun üzerine büyük üzüntü yaşayan Aytüre, sokak sokak gezerek kayıp ilanları astı. Evcil hayvanını bulmak için çaba gösteren Aytüre, bazı vatandaşların ise kayıp ilanlarını söktüğünü aktardı.

"Bazı yerlerde ilanların söküldüğünü gördüm"

Kaybolan kedisini ararken astığı ilanların duyarsız vatandaşlar tarafından söküldüğünü aktaran Aytüre, "Bu Pamuk kedimizi de maalesef balkondan düşerek kaybettik. Haziran’ın 24’ünde gece saat 12’de evdeydi, sabah kalktığımda yoktu. Şöyle bir durum, ilan açtım bazı yerlerde, bu şekilde de duvarlara astık. 14-15 yaşlarındaki bir çocuğun bazı yerlerde ilanları söktüğünü gördüm. Yani bilinçli bir toplum olmalıyız. Bu kedilerimin, köpeklerimin hepsi çipli ve kısır. Yani birisi çip okutmuş olsa, Tarım Bölge Müdürlüğü’ne de bildirdim, ekranda hemen ’kayıptır, Onur Aytüre’ye aittir’ diye çıkacak. İki aylıkken bir arkadaş vasıtasıyla da kanserli birisinden aldım ben onu. Benim için çok değerliydi. Bu sokaklarda, size yemin ediyorum, şahitlerim var, videolarım var, gece üçlere kadar kedi aradım. Canım, yani evladım, ben evlat gibi biliyorum. Mesela evdeki köpeğim 17 yaşında, 45 günlükken aldım. Aşırı değer veriyorum, aşırı seviyorum, insandan ayırmıyorum onları. Allah rızası için, ciğerimiz yandı yani bizim" dedi.