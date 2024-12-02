Samsun’da uzun yıllardır sokaklarda cümbüş çalarak geçimini sağlayan ve şeker hastalığından bacaklarını kaybeden sokak sanatçısı Hasan Yarar, protez bacak için yardım bekliyor.

60 yaşındaki Hasan Yarar, yıllardır cümbüşü ile Samsun sokaklarını şenlendiriyor. Geçimini bu işten sağlayan Yarar, şeker hastalığı nedeniyle önce gözlerini, sonra da bacaklarının dizden aşağısını kaybetti. Buna rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen Yarar, yakınları tarafından tekerlekli sandalye ile getirildiği şehrin ana caddelerinde cümbüş çalıp, şarkı söylüyor.

“Bacaklarım için yardım bekliyorum”

Bacaklarının dizden aşağısı kesilen ve yardım beklediğini ifade eden Hasan Yarar, “6 yıl önce hastalığımdan dolayı bacaklarım kesildi. Protez bacağa ihtiyacım var. Bu konuda halkımızdan ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Uzun yıllardır geçimini sokaklarda cümbüş çalarak sağladığını belirten Yarar, "Günde 3-5 saat cümbüş çalıp, şarkı söylemeye çalışıyorum. Burada kazandığım parayla geçim biraz zor. Soğuklarda sokaklarda olmak zor ama geçimimizi böyle sağladığımız için mecburuz. İlkadım ilçesinde Mecidiye, Çiftlik ve insanların yoğun olduğu meydanlarda şarkı söylemeye çalışıyorum. Bazen zabıtalar ile sorun yaşıyoruz. O nedenle yetkililerden de kolaylık istiyoruz” diye konuştu.

Yarar, daha önce birkaç kez albüm de çıkarmıştı.