İzmir PİKTES Halk Oyunları Ekibi ve Türk Halk Müziği Topluluğu Sosyal Uyum Gösterisi Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı “Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi (PİKTES) Projesi” kapsamında düzenlenen “PİKTES Türk Halk Oyunları Ekibi ve Türk Halk Müziği Topluluğu Sosyal Uyum Gösterileri” Karabağlar Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Proje İl Koordinatörü İbrahim Kiraz, yaptığı konuşmasında bu projenin sadece bir etkinlik olmadığını aynı zamanda toplumun işbirliği, dayanışma ve birlikte yaşama vizyonunu destekleyen önemli bir çalışmaya olduğunu ifade etti. Kiraz, ‘’Eğitim, yalnızca bilgi edinmenin bir yolu değil, aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen; onlara kendilerini ifade etme ve toplumla bağ kurma imkânı sağlayan temel bir süreçtir. PIKTES Projesi de bu kapsamda yabancı çocukların Türkiye’deki eğitime erişimini kolaylaştırırken sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamayı da hedeflemiştir.’’ diyerek ekledi: ‘’Sosyal Uyum Etkinlikleri kapsamında çocuklarımız müzik, dans, spor, sanat, kültürel etkinlikler, drama ve grup oyunları gibi çok çeşitli faaliyetlerle bir araya getirilerek, bireysel yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayan bu etkinlikler, aynı zamanda çocukların birbirlerini tanımalarını ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmelerini de desteklemektedir. ‘’dedi.

Farklılıklarımız, en büyük zenginliklerimizdir.

Toplumsal birliktelik ve uyum, karşılıklı anlayışlar, hoşgörü ve dayanışmayla mümkün olacağını belirten Kiraz,sözlerine şöyle devam etti: ‘’Hepimiz, farklılıklarımızla bir aradayız ve bu farklılıklarımız, aslında bizim en büyük zenginliklerimizdir.Birlikte yaşayarak, birlikte öğrenerek ve paylaşarak daha kapsayıcı, daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğimizden hiçbir şüphem yok. ‘’

Sadece bir etkinlikte yer almadıklarını hatırlatan Kiraz, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün temsilcileri olarak da bulunduklarını ifade ederek anlamlı çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığına ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye teşekkür etti. Ayrıca çalışmaya katkı sağlayan Karabağlar Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karabağlar Seniha Mayda Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri ile ailelerine şükranlarını sunarak sözlerine son verdi.

Türk halk müziği topluluğunun icrası ve Türk halk oyunları ekibinin gösterisi izleyenler tarafından tam not aldı.

Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi ve Karabağlar Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Handan Özkarabekir Polat, koronun icrasına katkıda bulunan müzik öğretmenleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü PİKTES ekibi ve Karabağlar Seniha Mayda Ortaokulu öğrencilerinin destek verdiği etkinlik büyük beğeni topladı.