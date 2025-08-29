Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokak ortasında bir grup şahsın saldırısına uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi’nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kamil Numan için olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olay sonrasında hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.